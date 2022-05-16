Ярмоленко попрощався з вболівальниками Вест Хема: зворушливі кадри

Український гравець Андрій Ярмоленко зіграв у останньому домашньому поєдинку за Вест Хем перед завершенням контракту. Футболіст попрощався з вболівальниками "молотобійців".

Зворушливе прощання з вболівальниками

Українець вийшов на поле на 90+5 хвилин матчу проти Манчестер Сіті. Після поєдинку Ярмоленко разом із дружиною Інною, синами та агентом Вадимом Шаблієм вийшов попрощатись з трибунами "Лондон Стедіум", пише 24 канал.

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Для "молотобійців" це був останній матч у поточному сезоні. Андрій під час прощання з фанатами тримав у руках український прапор.

Влітку у Ярмоленка закінчується контракт, футболіст хоче покинути клуб.

Раніше повідомлялось, що українця може підписати Севілья.



Ярмоленко попрощався з вболівальниками Вест Хему / Фото з твіттеру Джона Юена



Ярмоленко вийшов з українським прапором / Фото з твіттеру Джона Юена

У центральному поєдинку 37-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Хем на своєму полі зіграв унічию з Манчестер Сіті з рахунком 2:2.

Також гра стала останньою в кар'єрі легенди "молотків" Марка Нобла. Він грав за клуб усю кар'єру, 18 років, із 2004 року. За всі ці роки Нобл провів за "Вест Гем" цілих 548 матчів.

Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі

Ярмоленко доєднався до "молотобійців" у 2018 році, коли він перейшов до лондонського клубу з "Боруссії Дортмунд" за 20 мільйонів євро.

Загалом, Андрій зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.

В поточному сезоні Ярмоленко відзначився одним голом у 18 матчах АПЛ.

У Лізі Європи на його рахунку два забитих м’ячі в 8 зустрічах.

Футболіст також попрощався зі своїми фанами у соцмережах. В інстаграмі він опублікував допис зі словами вдячності вболіваникам.

Сьогодні я пережив хвилюючий момент. Після матчу разом зі своєю родиною я вийшов на поле та попрощався з фанатами Вест Хема. Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах. Щиро, з вдячністю, і величезним коханням – до кожного з вас, до стадіону, до всієї родини Вест Хем,

– написав футболіст.