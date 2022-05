Ярмоленко подарував Чернігову автомобіль швидкої допомоги

Андрій Ярмоленко виступає у далекому англійському чемпіонаті. Але це не стає перешкодою, щоб допомагати рідній Україні на відстані.

Серйозна допомога від лідера збірної

Український легіонер Вест Хема доєднався до благодійної ініціативи, щоб допомогти землякам, які постраждали від війни у рідному для футболіста Чернігові. Місто серйозно обстріляли окупанти.

Від родини Андрія Ярмоленка в Україну прямує автомобіль швидкої допомоги та величезний гуманітарний вантаж – медикаменти, продукти та товари першої необхідності.

Один із лідерів української збірної з футболу подякував волонтерам, які проживають в Англії. Українці допомогли футболісту з логістикою.

Особливі слова подяки – волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки їм в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!,

– написав Ярмоленко.

Відзначимо, що це не єдиний добрий вчинок гравця "молотобійців". Ще раніше Ярмоленко долучився до фонду, який збирає кошти на потреби України. Туди доєднались українські футболісти, які виступають у закордонних чемпіонатах.

Також Андрій допоміг родині Романа Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова.

Повний текст із публікації з інстаграму футболіста

З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї сім'ї машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої необхідності.

Happy to join to this charity initiative to help my Chernihiv citizens. From my family, I’m sending this ambulance and important humanitarian help inside: medicaments, groceries and other essentials. Special thanks to Ukrainian volunteers in England thankful to them another 2 ambulances going to Ukraine. Everything will be Ukraine ! We will win! We believe, we keep fighting!