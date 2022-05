Ярмоленко подарил Чернигову автомобиль скорой помощи

Андрей Ярмоленко выступает в далеком английском чемпионате. Но это не препятствует, чтобы помогать родной Украине на расстоянии.

Серьезная помощь от лидера сборной

Украинский легионер Вест Хэма присоединился к благотворительной инициативе, чтобы помочь землякам, пострадавшим от войны в родном для футболиста Чернигове. Город серьезно обстреляли кафиры.

Стоит посмотреть Хорватский тренер Днепра-1 спел гимн Украины перед матчем Динамо: мощное видео

От семьи Андрея Ярмоленко в Украину следует автомобиль скорой помощи и огромный гуманитарный груз – медикаменты, продукты и товары первой необходимости.

Один из лидеров украинской сборной по футболу поблагодарил волонтеров, проживающих в Англии. Украинцы помогли футболисту по логистике.

Особые слова благодарности – волонтерам-украинцам, проживающим в Англии. Благодаря им в Украину отправятся еще две машины. Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!,

– написал Ярмоленко.

Отметим, что это не единственный добрый поступок игрока "молотобойцев". Еще раньше Ярмоленко присоединился к фонду, собирающему средства на нужды Украины. Туда присоединились украинские футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах.

Также Андрей помог семье Романа Яремчука уехать из обстрелянного Чернигова.

Полный текст из публикации из инстаграммы футболиста

С радостью присоединился к благотворительной инициативе помочь своим землякам в Чернигове. Передаю от моей семьи машину скорой помощи, а также важный гуманитарный груз: медикаменты, продукты, товары первой необходимости.

Особые слова благодарности – волонтерам-украинцам, проживающим в Англии. Благодаря им в Украину отправятся еще две машины. Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!

Happy to join to charity initiative to help my Chernihiv citizens. От моей семьи, я имею в виду эту ambulanciu и важное человеческое пособие по поводу: фармацевтических средств, лекарств и других веществ. Специальные разговоры о российских volunteers в Великобритании приятно относиться к другим 2 ambulants going to Ukraine. Everything will be Ukraine! We will win! We believe, we keep fighting!