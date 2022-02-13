Ярмоленко переміг у незвичному конкурсі серед гравців Вест Хема: курйозне відео

Український півзахисник Андрій Ярмоленко взяв участь у змаганні серед гравців Вест Хема. Завдання – набивати м'яч для американського футболу.

Ярмоленко – переможець

Напередодні матчу Суперкубку, в якому розіграють головний трофей в американському футболі в США, гравці Вест Хема вирішили приєднатися до NFL Challenge. Переможцем ставав той, хто більше разів на нозі набивав овальний м'яч, який і грають в американський футбол.

Варте уваги Ярмоленко відзначився голом за Вест Хем U-23 й отримав вилучення: відео м'яча

Змагалися троє гравців. Конкурентами Ярмоленка стали форвард Майкл Антоніо та воротар Лукаш Фабіанскі.

Переможцем став саме Ярмоленко. Українець набив м'яч 16 разів. Антоні ж вдалося лише 12 разів, а Фабіанскі – 10.

Відео змагання гравців Вест Хема в набиванні м'яча