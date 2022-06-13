Ярмоленко озвучив свої вимоги із заробітної плати у новому клубі, – ЗМІ
Джерело:твіттер Ертана Сюзгуна
Турецький журналіст Ертан Сюзгун назвав умови, які вимагає вінгер збірної України Андрій Ярмоленко у новому клубі. Раніше повідомлялося, що Бешикташ цікавиться українцем.
Вимоги українця
Український вінгер Андрій Ярмоленко визначився з вимогами до контракту з новим клубом.
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32-річний українець має намір підписати мінімум дворічний контракт із зарплатою у 2 мільйонів євро та 1 мільйон євро підписного бонусу.
Також лідер збірної України хоче, щоб у його угоді було прописано бонуси за майбутні командні досягнення.
Раніше зазначалося, що Бешикташ цікавиться українським вінгером.
Журналіст Барис Юрдусевен в ефірі TRT Spor повідомив, що представники турецького клубу зустрічались з Ярмоленком.
Гравець перебуває у статусі вільного агента після відходу з Вест Хема.
Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі
- Ярмоленко доєднався до "молотобійців" у 2018 році.
- За його трансфер лондонський клуб заплатив 20 мільйонів євро дортмундській Боруссії.
- Загалом, Андрій зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.
- В поточному сезоні Ярмоленко відзначився одним голом у 18 матчах АПЛ.
- У Лізі Європи на його рахунку два забитих м’ячі в 8 зустрічах.
- Ярмоленко – другий найбільш оплачуваний футболіст Вест Хема.