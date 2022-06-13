Ярмоленко озвучив свої вимоги із заробітної плати у новому клубі, – ЗМІ

13 червня 2022 , 12:20
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Джерело:

твіттер Ертана Сюзгуна

Турецький журналіст Ертан Сюзгун назвав умови, які вимагає вінгер збірної України Андрій Ярмоленко у новому клубі. Раніше повідомлялося, що Бешикташ цікавиться українцем.

Вимоги українця

Український вінгер Андрій Ярмоленко визначився з вимогами до контракту з новим клубом.

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32-річний українець має намір підписати мінімум дворічний контракт із зарплатою у 2 мільйонів євро та 1 мільйон євро підписного бонусу.

Також лідер збірної України хоче, щоб у його угоді було прописано бонуси за майбутні командні досягнення.

Раніше зазначалося, що Бешикташ цікавиться українським вінгером.

Журналіст Барис Юрдусевен в ефірі TRT Spor повідомив, що представники турецького клубу зустрічались з Ярмоленком.

Гравець перебуває у статусі вільного агента після відходу з Вест Хема.

Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі

  • Ярмоленко доєднався до "молотобійців" у 2018 році.
  • За його трансфер лондонський клуб заплатив 20 мільйонів євро дортмундській Боруссії.
  • Загалом, Андрій зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.
  • В поточному сезоні Ярмоленко відзначився одним голом у 18 матчах АПЛ.
  • У Лізі Європи на його рахунку два забитих м’ячі в 8 зустрічах.
  • Ярмоленко – другий найбільш оплачуваний футболіст Вест Хема.
Автор: Дарина Жданович