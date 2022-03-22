Ярмоленко вірить, що в спортивному просторі Росії таки залишились притомні люди. Щоправда їх лише двоє.
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"Євген Савін, той що Красава. Колишній футболіст, ютуб-блогер. Мені було приємно, що він підтримав Україну та адекватно дивиться на речі. Це не якась "воєнна операція", від кого нас звільняти, це маячня. Не розумію, як люди можуть у це вірити. Люди реально йдуть вбивати "Бендеру", ну як можна бути таким тупим?! У тебе ж телефон є, хоча б глянь, хто це, і коли він жив.
Важко не відзначити Юрія Дудя, дивлюся з ним усі інтерв'ю. Він висловив свою позицію, показує російській аудиторії, що насправді відбувається. Люди – молодці", – заявив Ярмоленко.
Що відомо про Ярмоленка зараз
- Ярмоленко зізнався, що мужність українців йому дозволяє відзначатись у воротах суперника.
- Андрій у двох матчах поспіль забиває за англійську команду. Астон Вілла та Севілья стали "жертвами" гравця збірної України.
- Ярмоленко грає у Лондоні з 2018 року. Його контракт розрахований до 30 червня 2022-го.
- У сезоні-2021/2022 вінгер відіграв 25 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та такою ж кількістю асистів.