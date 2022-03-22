Ярмоленко вірить, що в спортивному просторі Росії таки залишились притомні люди. Щоправда їх лише двоє.

Дивіться також "Мені хотілося вдаритися головою у стінку": сім'я Ярмоленка за день до війни приїхала у Київ

"Євген Савін, той що Красава. Колишній футболіст, ютуб-блогер. Мені було приємно, що він підтримав Україну та адекватно дивиться на речі. Це не якась "воєнна операція", від кого нас звільняти, це маячня. Не розумію, як люди можуть у це вірити. Люди реально йдуть вбивати "Бендеру", ну як можна бути таким тупим?! У тебе ж телефон є, хоча б глянь, хто це, і коли він жив.

Важко не відзначити Юрія Дудя, дивлюся з ним усі інтерв'ю. Він висловив свою позицію, показує російській аудиторії, що насправді відбувається. Люди – молодці", – заявив Ярмоленко.

Що відомо про Ярмоленка зараз