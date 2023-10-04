Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України: хто замінить капітана у відборі на Євро

Вже 8 жовтня збірна України збереться у Празі, аби розпочати підготовку до двох жовтневих матчів відбору до Євро-2024. До майбутніх зустрічей команда Сергій Реброва підходить із кадровими втратами.

Одразу два флангові футболісти групи атаки не зможуть допомогти збірній України у двох найближчих матчах. Спершу травму у поєдинку Жирона – Реал отримав Віктор Циганков, який пропустить цілий місяць.

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Відчутна втрата капітана та лідера на полі

Тепер ще й стало відомо, що Андрій Ярмоленко не буде помічником "синьо-жовтим" на правому фланзі. Динамівець отримав ушкодження, яке завадить йому зіграти проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).

В УАФ повідомили, хто замінить капітана головної команди країни з футболу. У табір збірної України Сергій Ребров довикликав нападника англійського Сандерленда Назарія Русина, для якого це вже другий виклик у національну команду.

У червні Русин тренувався у розташуванні збірної, але поки що ще не дебютував у футболці "синьо-жовтих".

Це буде чудовий шанс для Назарія проявити себе на міжнародному рівні, аби якомога швидше стати гравцем основи Сандерленда. Наразі провів 3 матчі в Англії (2 – в Чемпіоншипі), у яких сумарно провів на полі 86 хвилин. Поки що Русина поступово підпускають до першої команди, адже українець лише 1 вересня 2023 року став футболістом англійського клубу.

Відзначимо, що під питанням участь у матчах збірної України й лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика. 22-річний гравець флангу забив свій дебютний гол у минулому турі проти Фулхема, але покинув поле по перерві через дискомфорт у м'язах. Мудрик вірить, що прогнози лікарів здійсняться, і він зможе зіграти за збірну у жовтні.

Натомість футбольний лікар Дмитро Бабелюк не поспішає радіти. За його словами, Михайло може повторити долю Циганкова, який пропускає жовтневі поєдинки команди Реброва.

Україна у 5-ти турах набрала 7 балів та йде на 3-му місці групи "С". Стільки ж очок у другої Італії та четвертої Північної Македонії. Одноосібним лідером групи є Англія (13 пунктів).