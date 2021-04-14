Ярмоленко не повернеться в Динамо: названо дві причини

Київське Динамо в літнє міжсезоння не розглядає можливість запрошення в команду Мірчі Луческу півзахисника Вест Хема і збірної України Андрія Ярмоленка, про що повідомляли ЗМІ.
Київський клуб не зможе дозволити собі його трансфер, який зараз оцінюється в п'ять мільйонів євро. Крім того, запрошення зіркового українця не входить в пріоритетні плани головного тренера Динамо Мірчі Луческу.
Дещо раніше Динамо почало переговори про повернення Ярмоленка у клуб, – журналіст
Також наголошується, що зарплата Ярмоленко, яка зараз нібито становить 3,3 мільйона євро в рік, є несумісною з окладом інших футболістів киян, що може привести до проблем всередині колективу.
Що відомо про Ярмоленка зараз
- 31-річний українець в нинішньому сезоні явно не є гравцем основи, до того ж пропустив тривалий час через травму. У нинішній кампанії АПЛ він зіграв лише 14 матчів, в яких віддав 1 асист.
- Контракт Ярмоленка з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року, проте раніше британські ЗМІ писали про те, що клуб готовий продати українця цього літа, щоб розвантажити зарплатну відомість.