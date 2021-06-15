Ярмоленко "напхав" Марлосу за невиразну гру у матчі Нідерланди – Україна: чи виник конфлікт

Збірна України 13 червня прикро поступилась Нідерландам у 1 турі Євро-2020. Капітан української команди Андрій Ярмоленко висловив претензії у сторону Марлоса.
Ярмоленко – Марлос: чи бути конфлікту
Вже на початку гри Андрій Шевченко був вимушений змінити травмованого Олександра Зубкова. Замість нього на футбольному полі з'явився досвідчений Марлос.
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Однак гравець Шахтаря не лише не зміг додати швидкості команді, а й неодноразово не догравав в ігрових моментах. Після матчу з'явилась інформація, що Андрій Ярмоленко на правах капітана висловив невдоволення у сторону партнера по національній команді. Начебто між футболістами виник конфлікт.До слова. Травма Зубкова виявилась серйозною. Футболіст пропустить 2-3 тижні та може й взагалі вже не зіграти на Євро-2020. Все буде залежати від виступів української команди.
Пояснення журналіста
Журналіст Ігор Циганик простував чутки про напружені стосунки між гравця атаки збірної України. Після поєдинку це підтвердив захисник команди Ілля Забарний: "Ніякого конфлікту не було, у роздягальні все було добре. Я не знаю, хто це вигадав".
За словами Циганика, Ярмоленко підбадьорив деяких футболістів та зробив підказки: "І це правильно, тому що він досвідчений гравець, Звичайно, він має право щось висловити. Гравці подякували один одному за гру і зі стриманим оптимізмом пішли далі".
- Українська збірна стартувала з поразки на чемпіонаті Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка змогли створити диво та відігратись із 2:0, але в останній 10-хвилинці пропустили третій гол від нідерландців. У підсумку – 3:2 поразка України.
- В іншому матчі групи С Північна Македонія несподівано для усіх змогла показати гарну гру. Але Австрія на класі зловила втомлених суперників та вирвала звитягу 3:1.
- Після першого туру у групі С лідирує Австрія. Відразу за її спиною розташувались Нідерланди. Україна та Північна Македонія поки що пасують задніх. Наступну зустріч наші хлопці проведуть 17 червня проти Північної Македонії.