Ярмоленко "напхав" Марлосу за невиразну гру у матчі Нідерланди – Україна: чи виник конфлікт

Збірна України 13 червня прикро поступилась Нідерландам у 1 турі Євро-2020. Капітан української команди Андрій Ярмоленко висловив претензії у сторону Марлоса.

Ярмоленко – Марлос: чи бути конфлікту

Вже на початку гри Андрій Шевченко був вимушений змінити травмованого Олександра Зубкова. Замість нього на футбольному полі з'явився досвідчений Марлос.

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Однак гравець Шахтаря не лише не зміг додати швидкості команді, а й неодноразово не догравав в ігрових моментах. Після матчу з'явилась інформація, що Андрій Ярмоленко на правах капітана висловив невдоволення у сторону партнера по національній команді. Начебто між футболістами виник конфлікт.

Пояснення журналіста

Травма Зубкова виявилась серйозною . Футболіст пропустить 2-3 тижні та може й взагалі вже не зіграти на Євро-2020. Все буде залежати від виступів української команди.

Журналіст Ігор Циганик простував чутки про напружені стосунки між гравця атаки збірної України. Після поєдинку це підтвердив захисник команди Ілля Забарний: "Ніякого конфлікту не було, у роздягальні все було добре. Я не знаю, хто це вигадав".

За словами Циганика, Ярмоленко підбадьорив деяких футболістів та зробив підказки: "І це правильно, тому що він досвідчений гравець, Звичайно, він має право щось висловити. Гравці подякували один одному за гру і зі стриманим оптимізмом пішли далі".