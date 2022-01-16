Ярмоленко міг врятувати Вест Хем від поразки, але його гол не зарахували

У 22-му турі АПЛ Вест Хем на своєму полі поступився Лідсу. Андрій Ярмоленко отримав понад 20 хвилин ігрового часу.

Вест Хем – Лідс 2:3

Голи: Боуен, 34, Форнальс, 52 – Харрісон, 10, 37, 60

"Молотобійці" поступилися Лідсу з рахунком 3:2. Гості забили переможний гол на 60-й хвилині матчу.

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Справжнім героєм поєдинку став Джек Харрісон, який оформив хет-трик.

На 69-й хвилині Андрій Ярмоленко змінив півзахисника Пабло Форнальса.

Наприкінці другого тайму Вест Гем забив третій м'яч, автором якого став український форвард. Андрій зіграв на добиванні після чергового кутового.

Проте гол Ярмоленка не зарахували через положення поза грою. З тієї ж причини був скасований гол Кліха.

У компенсований час українець відзначився ще однією результативною дією. Він потужно пробив у лівий кут, але голкіпер гостей впорався з його ударом.

Також Ярмоленко встиг отримати жовту картку за фол проти півзахисника Деніела Джеймса.

Гра Ярмоленка у Вест Хемі