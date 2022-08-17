Ярмоленко ледь не перейшов у спартак: як легенда Динамо врятував українця від скаутів з москви

Йожеф Сабо згадав, як підписував Андрія у київський клуб. Тренер зізнається, що за молодим талантом Десни стежили скаут із москви

Цього літа Андрій Ярмоленко вирішив кардинально поміняти свою ігрову кар'єру. Капітан збірної України залишив Вест Хем та перейшов у Аль-Айн з ОАЕ. Саме цю команду очолює Сергій Ребров.

До теми Ребров та Ярмоленко тепло зустрілись із українськими фанатами у Німеччині: патріотичне фото

При цьому було багато чуток, що Ярмоленко близький до повернення в Динамо, де став легендою клубу. Екстренер киян Йожеф Сабо навіть згадав, як знайшов Андрія у Десні і переманив у Київ, хоча його вже переглядали скаути з росії.

Розкажу цікаву історію, як я його брав у Динамо. Він тоді грав у Десні, а я приїхав на перегляд. У підсумку довелося його ховати на базі, щоб він не потрапив у московський спартак. Я спостерігав за його грою і відразу після матчу зателефонував Ігорю Суркісу. Кажу: «Треба брати хлопця». Він погодився. А мені потім кажуть: «Там на трибунах сидять люди із москви, вони хочуть Ярмоленка забрати у спартак». Після гри команда поїхала, а я залишив Ярмоленка на базі, щоб спартаківці його не знайшли. Потім я забрав його в Динамо,

– згадує Сабо.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Ярмоленко пограв у Динамо, дортмундській Боруссії та Вест Хемі. Крім того, на його рахунку 109 матчів та 45 голів у футболці збірної України.

Андрій Ярмоленко забив за Динамо 137 голів. Це четвертий найкращий показник в історії киян, більше забивали лише Олег Блохін (266), Сергій Ребров (163) та Максим Шацьких (142).