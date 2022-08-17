Цього літа Андрій Ярмоленко вирішив кардинально поміняти свою ігрову кар'єру. Капітан збірної України залишив Вест Хем та перейшов у Аль-Айн з ОАЕ. Саме цю команду очолює Сергій Ребров.

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При цьому було багато чуток, що Ярмоленко близький до повернення в Динамо, де став легендою клубу. Екстренер киян Йожеф Сабо навіть згадав, як знайшов Андрія у Десні і переманив у Київ, хоча його вже переглядали скаути з росії.

Розкажу цікаву історію, як я його брав у Динамо. Він тоді грав у Десні, а я приїхав на перегляд. У підсумку довелося його ховати на базі, щоб він не потрапив у московський спартак. Я спостерігав за його грою і відразу після матчу зателефонував Ігорю Суркісу. Кажу: «Треба брати хлопця». Він погодився. А мені потім кажуть: «Там на трибунах сидять люди із москви, вони хочуть Ярмоленка забрати у спартак». Після гри команда поїхала, а я залишив Ярмоленка на базі, щоб спартаківці його не знайшли. Потім я забрав його в Динамо,

– згадує Сабо.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Ярмоленко пограв у Динамо, дортмундській Боруссії та Вест Хемі. Крім того, на його рахунку 109 матчів та 45 голів у футболці збірної України.

Цікавий факт! Андрій Ярмоленко забив за Динамо 137 голів. Це четвертий найкращий показник в історії киян, більше забивали лише Олег Блохін (266), Сергій Ребров (163) та Максим Шацьких (142).