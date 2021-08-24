Вест Хем – Лестер 4:1

Голи: Форналс, 26, Бенрахма 56, Антоніо, 80, 84 – Тілеманс, 69

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У першій половині рахунок відкрив Форналс, а по перерві м’ячі до сітки гостей забивали Бенрахма, двічі Антоніо. У відповідь за Лестер забив лише Тілеманс.

Маючи в активі шість очок, за додатковими показниками "молотобійці" очолюють турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги.

Наш футболіст з’явився на полі на 89-й хвилині, коли доля поєдинку вже була відомою – 4:1.

Після цієї перемоги "молотобійці" вийшли на перше місце в Прем'єр-Лізі Англії. У наступному турі Вест Хем зіграє з Крістал Пелес, а Лестер зустрінеться з Норвіч Сіті.

Вест Хем – Лестер відеоогляд