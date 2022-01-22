Яремчук зіграв тайм у переможному матчі Бенфіки, Роман знову не забив

Бенфіка 21 січня зіграла на виїзді проти Ароуки у рамках 19 туру чемпіонату Португалії. Роман Яремчук знову нічим не вразив.

Вклад українця у перемогу мінімальний

Роман Яремчук отримав місце у стартовому складі "орлів". Однак запам'ятатись результативними діями не зміг.

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Відразу по перерві форвард пішов відпочивати на лаву запасних. Замість нього на поле вийшов Евертон. Бенфіка забивала в обох таймах. голами відзначились Нуньєс та Рамос.

Слід відзначити, що у першій 45-хвилинці Ароука отримала чудовий шанс забити. Суддя призначив пенальті. Але Бассо не зумів забили гол за Ароуку.

У підсумку – 0:2 виїзна перемога "орлів".