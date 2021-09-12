Яремчук забив за Бенфіку через 5 хвилин після виходу на поле: відео
12 вересня 2021 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У матчі 5-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді розгромила Санта-Клару з рахунком 5:0. 5-й гол "орлів" у цій грі забив Роман Яремчук.
Українець з'явився на полі на 64-й хвилині, а через буквально 5 хвилини розписався у воротах суперника, замкнувши фланговий простріл.
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Відео голу Яремчука
У турнірній таблиці Бенфіка лідирує зі 100 відсотковою результативністю. У "орлів" 15 очок в 5 матчах. Санта Клара йде 13-ю (4 пункта).Вже у вівторок, 14 вересня, Бенфіка в Києві проведе матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського Динамо.
Результативність Яремчука
- 25-річний форвард взяв участь в 6 матчах у футболці Бенфіки, двічі забив і двічі асистував партнерам.
- Крім результативних дій у чемпіонаті, Яремчук також віддав результативну передачу у першому матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти ПСВ.
- Поки що Яремчук жодного матчу не відіграв повністю. А у грі проти Санта-Клари провів на полі 26 хвилин.