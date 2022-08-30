Український футболіст Роман Яремчук визначився з номером, під яким виступатиме за Брюгге. Нападник обрав номер "70".

Брюгге опублікував чергове відео після підписання контракту з Яремчуком. Там і став помітний номер, який обрав собі український форвард. Він виступатиме під номером "70".

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Попереднім клубом Яремчука в Бельгії був Гент, де він виступав під "7" номером. Але коли влітку 2021 року він перейшов до португальської Бенфіки, цей номер був зайнятий. Тож він обрав "15". Правда вже на початку нового сезону Яремчук змінив номер в Бенфіці, зігравши матчі з "9" на спині. Але це було не довго – він зіграв лише у 5 матчах з 7 в цьому сезоні, кожен раз виходячи на поле на заміну.

В збірній України Яремчук виступає під номером "9".

Але традиційні для нападника "7" та "9" в Брюгге були зайняті іншими гравцями – Андресом Сков Ольсеном та Ферраном Хутгла. Саме з останнім Яремчуку і доведеться конкурувати за місце в основі. Адже ще в минулому сезоні Хутгла виступав за Барселону, де навіть відзначився забитим голом в чемпіонаті Іспанії та ще одним – в кубковій зустрічі. А в цьому сезоні за Брюгге в шести матчах чемпіонату Бельгії забив 5 голів та віддав дві результативні передачі.