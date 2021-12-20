Яремчук – у трійці найкращих гравців матчу: українець оформив дві результативні дії за Бенфіку
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук відзначився двома результативними діями у розгромі Бенфікою Марітіму у поєдинку чемпіонату Португалії. Рахунок зустрічі - 7:1.
Яремчук перервав мовчанку
Яремчук у першому таймі мовчав, тоді як у другому таймі віддав гольову на Рафаеля Сілву. Через кілька хвилин португалець асистував на українського форварда.
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Від статистичного порталу WhoScored Яремчук отримав високу оцінку 8.8 – третій результат серед двох команд. Українець п'ять разів бив по воротах, а також маd два успішні обведення. Найкращим гравцем матчу був визнаний Сілва (10), який оформив покер із гольових передач, а також додав у свою статистику один м'яч.
Оцінки матчу Бенфіка – Марітіму:
- Це був 22-й матч Яремчука за Бенфіку цього сезону. На рахунку українського форварда шість голів та п'ять результативних передач.
- Бенфіка посідає третє місце в чемпіонаті Португалії. 23 грудня "орли" зіграють із Порту у 1/8 фіналу Кубка Португалії.