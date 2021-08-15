Дебют мрії у Португалії: Яремчук прокоментував гол та перемогу Бенфіки

Роман Яремчук провів свій перший офіційний поєдинок за Бенфіку у чемпіонаті Португалії. Український нападник відзначився голом та асистом.

Феєричний дебют у чемпіонаті

25-річний форвард вийшов у стартовому складі команди, а вже на 38-й хвилині асистував Джанлуці Вальдшмідту. Однак без гола Роман Яремчук із поля не пішов.

Як це було Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео

Ще у першому таймі українець подвоїв перемогу та поставив крапку у зустрічі – 2:0. Гравець збірної України провів на полі 57 хвилин та став найкращим футболістом матчу. Після поєдинку Яремчук прокоментував перемогу Бенфіки.

На старті було складно, тому що суперник багато часу проводив в обороні. Але нам вдалося знайти простір, оформити два голи і взяти три очки. Уболівальники задоволені і ми задоволені. Тепер чекаємо матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з ПСВ,

– розповів нападник.

Розповів Яремчук і про адаптацію у Португалії: "Особисто я з кожним днем ​​почуваю себе все краще, але фізично я б хотів поліпшень. Потрібно покращувати кондиції і грати краще".