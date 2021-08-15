Дебют мрії у Португалії: Яремчук прокоментував гол та перемогу Бенфіки
Джерело:ФК Бенфіка
Роман Яремчук провів свій перший офіційний поєдинок за Бенфіку у чемпіонаті Португалії. Український нападник відзначився голом та асистом.
Феєричний дебют у чемпіонаті
25-річний форвард вийшов у стартовому складі команди, а вже на 38-й хвилині асистував Джанлуці Вальдшмідту. Однак без гола Роман Яремчук із поля не пішов.
Як це було Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео
Ще у першому таймі українець подвоїв перемогу та поставив крапку у зустрічі – 2:0. Гравець збірної України провів на полі 57 хвилин та став найкращим футболістом матчу. Після поєдинку Яремчук прокоментував перемогу Бенфіки.
На старті було складно, тому що суперник багато часу проводив в обороні. Але нам вдалося знайти простір, оформити два голи і взяти три очки. Уболівальники задоволені і ми задоволені. Тепер чекаємо матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з ПСВ,
– розповів нападник.
Розповів Яремчук і про адаптацію у Португалії: "Особисто я з кожним днем почуваю себе все краще, але фізично я б хотів поліпшень. Потрібно покращувати кондиції і грати краще".
- Нагадаємо, у матчі Ліги чемпіонів Яремчук став автором голу у ворота московського Спартака. Цей результативний постріл став дебютним у футболці Бенфіки. Щоправда, потім УЄФА перейменувала на автогол гравця російської команди.
- Наступний двобій у єврокубках клуб українського форварда проведе 18 серпня проти ПСВ.