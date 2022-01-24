Яремчук позбувся головного конкурента в Бенфіці на деякий час

Матчі національних збірних з футболу в Південній Америці позбавили українця Романа Яремчука конкурента за місце в стартовому складі. Дарвін Нуньєс відправився до збірної Уругваю.

Уругвай веде боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу 2022 року. Вже 28 січня команда зіграє проти Парагваю на виїзді. А 2 лютого прийме на власному полі Венесуелу.

До розташування збірної Уругваю викликали Дарвіна Нуньєса з португальської Бенфіки. Він прямий конкурент за місце в стартовому складі Романа Яремчука.

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При цьому під час матчів збірних в Південній Америці, в Португалії чемпіонат не пішов на перерву. Відтак найближчі матчі "орли" будуть змушені провести без Нуньєса, що значно покращує шанси Яремчука виходити у стартовому складі.

25 січня Бенфіка зіграє в півфіналі Кубка Португалії проти Боавішти. А 2 лютого на команду очікує матч чемпіонату проти Жил Вісенте на власному полі.

Варто відзначити, що Нуньєс є лідером гонки бомбардирів чемпіонату Португалії. За 16 матчів він забив 15 голів. Ще двічі він забив у матчі Кубка Португалії. А в Лізі чемпіонів відзначився тричі. Тож загалом за 25 матчів він забив 20 голів, і ще чотири рази асистував партнерам.

Натомість Яремчук за Бенфіку зіграв лише 13 матчів в чемпіонаті, де забив 6 голів. А загалом за 26 матчів – лише 7 влучних ударів.