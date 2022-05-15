Яремчук перший із легіонерів прибув до розташування збірної України

Форвард Бенфіки Роман Яремчук 14 травня прибув у розташування збірної України у Словенії. Футболіст не відпочивав ні дня та одразу ж прилетів із Лісабона.

Повернення Яремчука

Яремчук першим із 10 легіонерів приєднався до національної команди на словенському зборі. У понеділок, 16 травня, до збірної мають приєднатися Данило Сікан, Олександр Зубков та Тарас Качараба.

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Ввечері 14 травня Роман взяв участь у вечірньому тренуванні синьо-жовтих.

Гру Бенфіки було перенесено на більш ранню дату, тож Роман не став відпочивати зайвий день, а одразу ж вилетів із Лісабона в напрямку Любляни.

Теплі обійми, дружні привітання знову наповнили розташування синьо-жовтих у Брдо. Яремчук першим із легіонерів приєднався до збірної — було помітно, як він заскучив за партнерами по команді,

– повідомляють в УАФ.

Відео з тренувань

Повернувся до тренувань у загальній групі нападник Артем Довбик, який пропустив товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаха через проблеми з м’язами ноги. Він, як і Віктор Циганков, вже близький до повноцінного відновлення.

Підготовка до важливого поєдинку