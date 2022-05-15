Яремчук перший із легіонерів прибув до розташування збірної України
Джерело:УАФ
Форвард Бенфіки Роман Яремчук 14 травня прибув у розташування збірної України у Словенії. Футболіст не відпочивав ні дня та одразу ж прилетів із Лісабона.
Повернення Яремчука
Яремчук першим із 10 легіонерів приєднався до національної команди на словенському зборі. У понеділок, 16 травня, до збірної мають приєднатися Данило Сікан, Олександр Зубков та Тарас Качараба.
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Ввечері 14 травня Роман взяв участь у вечірньому тренуванні синьо-жовтих.
Гру Бенфіки було перенесено на більш ранню дату, тож Роман не став відпочивати зайвий день, а одразу ж вилетів із Лісабона в напрямку Любляни.
Теплі обійми, дружні привітання знову наповнили розташування синьо-жовтих у Брдо. Яремчук першим із легіонерів приєднався до збірної — було помітно, як він заскучив за партнерами по команді,
– повідомляють в УАФ.
Відео з тренувань
Повернувся до тренувань у загальній групі нападник Артем Довбик, який пропустив товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаха через проблеми з м’язами ноги. Він, як і Віктор Циганков, вже близький до повноцінного відновлення.
Підготовка до важливого поєдинку
- 1 травня національна команда розпочала тренувальний збір у Словенії. Місце проведення запропонував президент УЄФА Александер Чеферін. Він також розпорядився, аби спілка взяла на себе всі витрати щодо перебування національної команди там.
- 1 червня на "синьо-жовтих" чекає важливий матч. Збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. Переможці цього поєдинку зустрінуться Уельсом 5 червня.
- Ці поєдинки мали відбутися ще в березні, проте через повномасштабний напад Росії їх перенесли на червень.
- 1 травня національна команда розпочала тренувальний збір у Словенії. Місце проведення запропонував президент УЄФА Александер Чеферін. Він також розпорядився, аби спілка взяла на себе всі витрати щодо перебування національної команди там.
- Перед матчем з Шотландією у національної команди запланована серія спарингів.
- 11 травня, українці зіграли проти Боруссії Менхенгладбах, де здобули впевнену перемогу. Голами відзначилися дебютанти збірної: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- У наступному товариському матчі українські футболісти зіграють проти італійського клубу Емполі (17 травня) та хорватським клубом Рієка (18 травня).
- Головний тренер національної команди Олександр Петраков викликав до команди 10 легіонерів.