Яремчук перервав суху серію у чемпіонаті Португалії, забивши за Бенфіку: відео голу
19 грудня 2021 , 20:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український нападник Роман Яремчук вперше з вересня відзначився голом за Бенфіку в чемпіонаті Португалії. Роман перервав невдалу серію в матчі проти Марітіму в 15-у турі.
Гол плюс пас від Яремчука
У другому таймі проти Марітіму Роман записав на свій рахунок результативну передачу. Форвард збірної України асистував Рафі Сілві, коли той забивав супернику четвертий гол.
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На 57-й хвилині відзначився вже Яремчук. Цього разу вже Сілва асистував 26-річному українському нападнику.
Дивіться відео голу Яремчука
Статистика Яремчука
- До матчу проти Марітіму Роман Яремчук забивав у чемпіонаті Португалії ще 9 вересня. Тоді українець забив два голи клубу Гімарайнш
- Після того Роман провів 4 матчі за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, але не відзначився жодним голом.
- Суху серію в матчах за Бенфіку Яремчук перервав 8-го грудня, коли відзначився голом у воротах київського Динамо в Лізі чемпіонів.
- На рахунку українця вже 22 матчі за "орлів", в яких він забив 6 голів та віддав 5 асистів.