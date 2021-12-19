Яремчук перервав суху серію у чемпіонаті Португалії, забивши за Бенфіку: відео голу

19 грудня 2021 , 20:28
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Джерело:

24 канал

Український нападник Роман Яремчук вперше з вересня відзначився голом за Бенфіку в чемпіонаті Португалії. Роман перервав невдалу серію в матчі проти Марітіму в 15-у турі.

Гол плюс пас від Яремчука

У другому таймі проти Марітіму Роман записав на свій рахунок результативну передачу. Форвард збірної України асистував Рафі Сілві, коли той забивав супернику четвертий гол.

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На 57-й хвилині відзначився вже Яремчук. Цього разу вже Сілва асистував 26-річному українському нападнику.

Дивіться відео голу Яремчука

Статистика Яремчука

  • До матчу проти Марітіму Роман Яремчук забивав у чемпіонаті Португалії ще 9 вересня. Тоді українець забив два голи клубу Гімарайнш
  • Після того Роман провів 4 матчі за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, але не відзначився жодним голом.
  • Суху серію в матчах за Бенфіку Яремчук перервав 8-го грудня, коли відзначився голом у воротах київського Динамо в Лізі чемпіонів.
  • На рахунку українця вже 22 матчі за "орлів", в яких він забив 6 голів та віддав 5 асистів.
Автор: Михайло Гема