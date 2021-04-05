Яремчук не забив пенальті – Гент програв ключовий матч Стандарду: відео

Українець Роман Яремчук не забив пенальті за Гент у ворота Стандарда в матчі 32-го туру чемпіонату Бельгії.

Стандард – Гент 2:1

Голи: Мулека, 66, Баліквіша, 77 – Кастро-Монтес, 43

Дивіться також Динамо завдяки голу Родрігеса на 90 хвилині вирвало перемогу над Олександрією: відео

У форварда збірної України Романа Яремчука була відмінна можливість поповнити рахунок забитим м'ячам за Гент. На 36-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота Стандарту. До м'яча підійшов Роман, але його удар по центру легко парирував воротар.

Гент мінімально виграв перший тайм завдяки голу Алессіо Кастро-Монтеса, але в другому таймі голи Джексона Мулеки і Мішеля-Анже Баліквіші принесли Стандарду перемогу.

Команда Яремчука і Безуса займає десяте місце турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. У наступному турі Гент 10 квітня зіграє з Шарлеруа.

У поточному сезоні Яремчук провів за Гент 26 матчів, в яких відзначився 15 голами і чотирма результативними передачами. Він є найкращим бомбардиром клубу в сезоні.

Відео нереалізованого пенальті Яремчука