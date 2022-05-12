Яремчук не хоче йти з Бенфіки: українець має чудовий шанс вразити тренерів "орлів"

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук не планує залишати португальський клуб. Футболіст може завоювати місце в основному складі, якщо добре зарекомендує себе у новому сезоні.

Хоче зачепитись за другий шанс

За понад вісім місяців Роман Яремчук не зміг закріпити за собою місце в основному складі "орлів". Однак навіть відсутність стабільної ігрової практики не лякає українця.

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Український форвард хоче залишитись у Бенфіці, щоб вдруге спробувати заслужити називатись номером один в атаці "орлів".

Відзначається, що на тренерському містку португальського клубу відбудуться зміни. Замість Нельсон Веріссіму його очолить наставник нідерландського ПСВ Роджер Шмідт.

Бенфіка теж не надто хоче прощатись із українцем.

За тур до закінчення чемпіонату Португалії "орли" замикають трійку лідерів турнірної таблиці, поступаючись лише Порту та Спортингу. Відставання Бенфіки складає 17 та 11 очок відповідно.

В останньому 34-му турі клуб Яремчука зіграє на виїзді проти Пасуш Феррейра (13 травня). Цікаво, що "орли" вже точно не втратять третю позицію. Відрив від найближчого конкурента, яким є Брага, складає 6 пунктів.

Одразу після цього матчу Яремчук вирушає у розташування збірної України, яка у Словенії готується до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (1 червня).

Роман буде одним із перших серед футболістів-легіонерів, які доєднаються до національної команди. Форвард спробує вивести Україну на Мундіаль у Катар. Для цього "синьо-жовтим" доведеться перемогти не лише шотландців, а й тоді 5 червня святкувати звитягу над Уельсом.

Кар'єра Романа Яремчука у Бенфіці