Хочет зацепиться за второй шанс

За восемь месяцев Роман Яремчук не смог закрепить за собой место в основном составе "орлов". Однако даже отсутствие стабильной игровой практики не пугает украинца.

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Украинский форвард хочет остаться в Бенфике, чтобы второй раз попытаться заслужить называться номером один в атаке "орлов".

Отмечается, что на тренерском мостике португальского клуба произойдут перемены. Вместо Нельсона Вериссима его возглавит наставник нидерландского ПСВ Роджер Шмидт.

Бенфика тоже не очень хочет прощаться с украинцем.

За тур до окончания чемпионата Португалии "орлы" замыкают тройку лидеров турнирной таблицы, уступая только Порту и Спортингу. Отставание Бенфики составляет 17 и 11 очков соответственно.

В последнем 34 туре клуб Яремчука сыграет на выезде против Пасуш Феррейра (13 мая). Интересно, что "орлы" уж точно не потеряют третью позицию. Отрыв от ближайшего конкурента, которым является Брага, составляет 6 пунктов.

Сразу после этого матча Яремчук отправляется в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии (1 июня).

Роман станет одним из первых среди футболистов-легионеров, которые присоединятся к национальной команде. Форвард попытается вывести Украину на Мундиаль в Катар. Для этого "сине-желтым" придется победить не только шотландцев, но и тогда 5 июня праздновать победу над Уэльсом.

Карьера Романа Яремчука в Бенфике