У Японії нападник забив дивовижний гол бісіклетою у падінні: шалене відео

У центральному матчі 20-го туру японської ліги Касіма Антлерс приймала Сересо Осака. Господарі дивом врятувались від домашньої поразки.

Неймовірний рятівний гол

Перша частина матчу закінчилась мировою 1:1. Більше голів фанати побачили вже по перерві. М'яч чотири рази побував у воротах обох команд, пише 24 канал.

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На 52-й хвилині завдяки голу Юма Судзукі господарі повели у матчі 2:1. Однак суперник не опустив руки, не лише відігрався у рахунку, а й вийшов уперед 2:3.

Здавалось, що Сересо Осака святкуватиме гостьову перемогу, але господарі зустрічі вважали інакше. Закидання з власної частини поля принесло результат. М'яч після скидання головою від партнера по команді отримав Евералдо.

31-річний нападник перебував спиною до воріт та наважився на удар бісіклетою. М'яч за неймовірною траєкторією полетів під дальню стійку. Голкіпер гостей не очікував такого удару та навіть не спробував спіймати м'яч. Рятівний гол Евералдо забив на 89-й хвилині.

У підсумку – 3:3, бойова нічия. Схоже, що після цього шедевру Евералдо увійде у список претендентів на Премію Пушкаша.

Для Евералдо це взяття воріт стало лише другим у сезоні J-Ліги. Загалом у сезоні відіграв 12 матчів, у яких забив 3 м'ячі та зробив один асист.

Виступає бразильський форвард у Японії з 2020-го року.

Відеоогляд матчу (гол Евералдо з 3:14)