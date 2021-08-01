З Японії хочуть силоміць вивезти атлетку, яка критикувала білоруське спортивне начальство
Джерело:BSSF
Білоруську спортсменку Христину Тімановську намагаються насильно вивезти з Японії. Річ у тім, що легкоатлетка розкритикувала білоруське спортивне начальство.
Представники олімпійського комітету Білорусі силою змушують дівчину повернутися в країну. Вони навіть купили їй квитки, в аеропорт везуть під охороною.
До теми Пишаюся, що мої предки – українці, – канадська чемпіонка Олімпіади в Токіо
Довелось втрутитись навіть японській поліції.
Що заявляла Тімановська
Спортсменка виступила з публічною критикою дій білоруської спортивних функціонерів. Дівчина заявила, що вони не можуть нормально організувати роботу збірної.
Тімановська оприлюднила відеозвернення, у якому сказала, що мусить бігти естафету у 400 метрів. Спочатку вона не мала брати участі у цьому змаганні, однак, за її словами начальство "накосячило" із документами інших спортсменок.
Спортсменка проситиме притулку в ЄС
Тімановська розповіла, що буде шукати притулку в Європі, повідомляє "Єврорадіо". Білоруський фонд спортивної солідарності зазначає, що дівчина планує попросити притулок в посольстві Австрії в Токіо.Зверніть увагу! НОК Білорусі, як пише телеграм-канал "Беларусь головного мозга", це організація, яку повністю контролює сім'я самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.