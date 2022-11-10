Японія – Україна: коли на корт вийдуть українські тенісистки на Кубку Біллі Джин Кінг

Протягом 11 – 12 листопада жіноча збірна України з тенісу зіграє на Кубку Біллі Джин Кінг. Суперницями українок будуть японки.

Україна та Японія буде боротись за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться у наступному сезоні. Матчі відбору приймає закритий корт комплексу "Ariake Colosseum". Тенісистки зіграють на хардовому покритті.

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Результати жеребкування для України

На жаль, наша збірна зіграє у Токіо у знекровленому складі. Лише три українки вийдуть на корт. Марта Костюк, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок представлятимуть Україну.

Нагадаємо, що за національну команду не зіграє перша ракетка країни Ангеліна Калініна. Еліна Світоліна взяла паузу у кар'єрі через народження донечки Скай. Також через проблеми зі здоров'ям не зіграють Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

За результатами жеребкування першою серед українок на корт вийде Костюк. ЇЇ суперницею стане Місакі Дої. Початок зустрічі о 08:00 за Києвом.

У другому поєдинку дня на корті зійдуться Завацька та Моюка Утідзіма.

12 листопада відбудуться одразу три матчі. Костюк та Завацька обміняються опонентками, а у парному розряді Костюк у компанії Кіченок зіграє проти японської пари Ена Шибахара/Шуко Аояма. Суботні зустрічі розпочнуться о 6:00 за київським часом.