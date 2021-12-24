Японія не відправлятиме чиновників на Олімпійські ігри у Пекіні
Джерело:nhk.or.jp
Урядова делегація Японії не поїде на Олімпійські ігри у Пекіні. Проте країна також не долучатиметься до дипломатичного бойкоту.
Японія повідомила свою позицію
Головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що це рішення пов’язане з проблемами з правами людини в Китаї.
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Ми вважаємо важливим, щоб у Китаї забезпечувалися універсальні цінності, такі як свобода, повага до основних прав людини та верховенство закону. Ми ухвалили рішення, всебічно враховуючи такі фактори,
– сказав Мацуно.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголосив, що не планує відвідувати Ігри. Це питання ілюструє делікатну позицію Токіо, як близького союзника Штатів.
Також японські урядовці запевняють, що не планують посилати на Олімпіаду-2022 жодного члена Кабінету міністрів. Проте у повідомлені йдеться, що на Ігри поїдуть троє неурядових делегатів.
Це голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Хасімото Сейко, голова Олімпійського комітету Японії Ямашіта Ясухіро та голова Паралімпійського комітету Японії Морі Кадзуюкі.
Хто бойкотує Олімпіаду-2022
- Про бойкот Олімпійських ігор у Пекіні вже повідомили чотири країни. 6 грудня Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці не поїдуть до Китаю через порушення прав людини у країні.
- Згодом до за США приєдналася Австралія. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також стурбований "порушення прав людини" в китайській провінції Синьцзян.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна приєдналася до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Згодом про бойкот Ігор оголосила Канада.