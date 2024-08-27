Забрали з корту на інвалідному візку: що трапилося з першою ракеткою Японії на US Open

Неприємна ситуація трапилася під час матчу першого кола Відкритого чемпіонату США. Японський тенісист через проблеми зі здоров'ям не зміг дограти поєдинок.

У матчі 1/64 фіналу US Open Йосіхіто Нісіока зустрічався з представником Сербії Міоміром Кецмановичем. У поточному сезоні перша ракетка Японії вигравав турнір в Аталанті.

Читайте також Костюк із впевненої перемоги стартувала на US Open-2024

Втратив свідомість під час матчу

Після чотирьох сетів рахунок у матчі був рівним – 2:2. Переможець поєдинку повинен був визначитися за підсумком вирішальної партії.

Під час першого гейму п'ятого сету Нісіока несподівано знепритомнів та впав на корт. Одразу ж до нього підбігли медики, які надали японському тенісисту першу допомогу. Йосіхіто не зміг самотужки підвестися на ноги, а тому його вивезли з корту на інвалідному візку.

Згодом спортсмен пояснив причину погіршення самопочуття.

"У мене вже були судоми за рахунку 3:3 у четвертому сеті, а за 5:4 уже не міг подавати. У вирішальному сеті за 0:1 судоми в попереку стали сильнішими, ніж у ногах, і я не міг встати. Потім звело і ноги. У мене були повторювані спазми в лопатках, стегнах і боках.

У мене були проблеми з диханням, але за допомогою бригади мене посадили в інвалідний візок (я просив ноші, але їх не принесли) і вивезли, в процесі мені все ще було погано. Судоми не припинялися близько години", – розповів Нісіока.

Відеоогляд матчу Нісіока – Кецманович

Що відомо про японського тенісиста