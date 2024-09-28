Перша ракетку світу знову опинився під загрозою дискваліфікації за допінг

Італійський тенісист Яннік Сіннер може знову отримати дискваліфікацію. Всесвітнє антидопінгове агентство хоче оскаржити рішення щодо зняття обвинувачень з італійця.

Під час турніру ATP в Індіан-Веллс у італійського тенісиста Янніка Сіннера виявили низький рівень метаболіту клостеболу – стероїду, який може використовуватися для нарощування м'язової маси. Друга проба також виявила низький показник.

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Навколо Сіннера знову скандал

Після виявлення позитивних допінг-проб його відсторонили від змагань, однак тенісист оскаржив це рішення. Міжнародне агентство з тенісної доброчесності (ITIA) за результатами дослідження встановило, що заборонені речовини потрапили в організм Сіннера випадково.

Однак, за інформацією Relevo, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оскаржить це рішення у Спортивному арбітражному суді, адже не погоджується з вердиктом ITIA. WADA вимагатиме поновити дискваліфікацію Янніка Сіннера на рік або два.

Нагадаємо, що попри виправдання, італійський тенісист все ж втратив 400 рейтингових очок і 325 000 доларів призових за перемогу в Індіан-Веллс. Проте він залишається першою ракеткою світу.