Я сказав Шевченко, що його гравці займалися симуляцією, – тренер збірної Швеції

У вівторок, 29 червня, в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Україна переграла Швецію (2:1). Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон після гри був вкрай незадоволений поразкою.

За його словами, для команди Швеції це дуже жорсткий результат. Футболісти та тренерський штаб розчаровані таким результатом.

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"Нам дуже важко. Ми розчаровані. Моя команда діяла добре, і в другому таймі ми повинні були вирішувати долю поєдинку на свою користь. Це дуже жорстокий для нас результат. Ми повинні пережити це падіння разом", – сказав він.

Про що я говорив з Андрієм Шевченком після закінчення матчу? Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди дуже вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився,

– заявив Андерссон.

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