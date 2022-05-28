"Янголи спорту": понад 50 українських спортсменів загинули від початку війни проти Росії
Джерело:сайт Верховної Ради України
На жаль, війна забирає найкращих. Із 24 лютого понад 50 українських спортсменів віддали життя за свободу країни.
"Спортивні янголи" України
Міністра молоді та спорту України Вадим Гутцайт у національному телемарафоні розповів про тих, хто вже ніколи не вийде на футбольне поле, боксерський ринг чи легкоатлетичний сектор. Від 24 лютого "янголи спорту" стали понад 50 атлетів.
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На жаль, війна проти Росії не минає без втрат і на спортивному фронті. Початок повномасштабного вторгнення країни-окупанта в Україну змусило багатьох спортсменів взяти зброю до рук та стати на захист рідної держави.
Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України,
– сказав Гутцайт.
Назавжди стали героями країни
В Україні розробили спеціальний сайт із назвою "Янголи спорту", де коротко описують того чи іншого спортсмена, який загинув від 24 лютого. Від початку повномасштабного вторгнення загинув 51 атлет. Серед цього списку є ті, хто віддав життя за країну на передовій, а були й ті, які померли від ворожих куль та снарядів.
На жаль, ворог не вибирає, кого вбивати. Від російської агресії загинули й майбутнє українського спорту. Наприклад, у блокадному Маріуполі під час обстрілів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова. разом із нею загинула її мама, а брата застрелив російський снайпер.
Також війна забрала життя зовсім юної художньої гімнастки Катерини Дяченко. Дівчинці було лише 11 років. У її будинок влучив ворожий снаряд, а тіло дитини знайшли, коли розбирали завали. Росіяни продовжують творили звірства, які навіть не вкладаються у голові.
Нещодавно цей портал поповнися новими іменами, які назавжди стали героями України.
- У боротьбі проти ворога загинув молодий тренер з Хмельниччини, кікбоксер Назар Макаренко. Йому було лише 25 років.
- Також своє життя за свободу українського народу поклав шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Фештрига.
- 24 травня під час бойових дій на Сході України загинув важкоатлет Любомир Бодак. А 24-річний майбутній пілот-дрифтер Євген Перепелиця загинув ще 17 травня під час ракетного обстрілу навчального центру ЗСУ у Десні.