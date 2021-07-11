Російську красуню нокаутували в першому раунді бою UFC 264: відео
11 липня 2021 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Росіянка Яна Куницька (13-6) зазнала поразки технічним нокаутом в першому раунді від мексиканки Ірени Алдани (14-6) на турнірі UFC 264, що проходить в Лас-Вегасі (штат Невада, США).
Росіянка з перших хвилин бою тиснула суперницю, до середини першого раунду мексиканка пристосувалася до стилю Куницької і стала її перебивати. Одним з ударів вона пошкодила Яні ніс, а потім відправила її в нокдаун. Після серії ударів в партері від Алдани рефері зупинив поєдинок в кінці першого раунду. Перемогу здобула Алдана.
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Відео нокауту в бою Яна Куницька – Ірен Алдана
- 31-річна Яна Куницька в змішаних єдиноборствах здобула 14 перемог і зазнала шість поразок, ще один бій був визнаний таким, що не відбувся
- У 33-річної Ірен Альдана стало 13 перемог в ММА при 6 поразках.