Ганебна ситуація: "золота рибка" та Герой України Яна Клочкова зайняла зрадницьку позицію
Джерело:Слава Дьомін
Однієї з найбільш титулованих українських спортсменок в історії є Яна Клочкова. Але поза спортивним середовищем плавчиня відзначилася не надто зрозумілою поведінкою.
Яна Клочкова народилася 7 серпня 1982 року в Сімферополі. І в окупованому Криму вона мешкає і зараз, попри війну, яку Росія веде проти України. Цю інформацію підтвердив журналіст Слава Дьомін. Хоча спортсменка ще у 2021 році підтверджувала інформацію про те, що вона мешкає в Криму, де також проживають її батьки та син. Тоді спортсменка скаржилася, що її не запросили на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України.
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Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року Яна Клочкова ще вела доволі активне світське життя. Для прикладу, у вересні 2021 року організувала заплив через Дніпро в Києві. А от з лютого 2022 року майже повністю зникла з інформаційного поля. Для прикладу, вона зробила приватним свій обліковий запис в інстаграм. Щодо сторінки в фейсбуці, то останній пост датований 1 лютого 2022 року – привітання з ювілеєм мами. Натомість, за словами Слави Дьоміна, вона активно веде свою сторінку в російській соцмережі вконтакте. Не виключено, що це може бути пов'язано з тим, що росіяни блокують доступ до соцмереж на окупованих територіях.
Та з початку повномасштабного вторгення Клочкова не зробила жодної заяви про війну та не засудила країну-агресора.
Не виключено, що це може бути пов'язано із політичним минулим спортсменки. Адже вона була доволі близькою до колишнього президента Віктора Януковича, і навіть у 2006 році була обрана депутатом Харківської міської ради від "Партії регіонів".
Що варто знати про Яну Клочкову
- Яна Клочкова є найбільш титулованою олімпійською спортсменкою в Україні. Вона чотири рази здобувала золоті нагороди (двічі в Сіднеї-2000 та двічі в Афінах-2004). Також вона здобула срібну медаль на Олімпіаді у 2000 році. Також в Сіднеї вона становила рекорд світу на 400 метрів комплексним плаванням.
- Ще десять разів Яна Клочкова перемагала на чемпіонатах світу, а 14 разів – на чемпіонатах Європи.
- У 2004 році вона отримала звання "Герой України".
- Клочкова брала участь в Олімпіаді-2008, де вона була прапороносицею України. Але здобути нагород там не вдалося.
- У 2008 році вона оголосила про закінчення кар'єри.