Скільки заробив Хижняк за перемогу на Олімпіаді-2024: один з чеків буде від Усика

У ніч проти 8 серпня на Олімпійських іграх-2024 в Парижі завершилися змагання з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Український боєць Олександр Хижняк у фіналі зустрічався з Нурбеком Оралбаєм із Казахстану.

"Полтавський танк" здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Після перших раундів між боксерами був повний паритет, тож усе вирішила остання 3-хвилинка, де судді одностайно віддали перемогу Олександру Хижняку – 5:0, пише 24 Канал.

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Заслужена винагорода

Цей успіх став не тільки здійсненням мрії для українського боксера, а й дозволив заробити кругленьку суму. Він отримає солідний чек не тільки від рідної країни, а й олімпійського чемпіона-2012 Олександра Усика.

Відповідно до постанови уряду "Про встановлення нагород спортсменам України – чемпіонам, призерам Олімпійських ігор і їхнім тренерам", Олександр Хижняк за "золото" отримає призові у розмірі 125 тисяч доларів.

Окрім цього, на "Полтавського танка" чекає нагорода від чемпіона світу в хевівейті за версією WBC, WBA, WBO та IBO. Перед початком Олімпіади Олександр Усик пообіцяв виплатити переможцям Ігор-2024 з боксу, які представляють Україну, 80 тисяч доларів.

. За "срібло" Усик заплатив би 70 тисяч доларів, а за "бронзу" – 50.

Тож загалом Олександр Хижняк заробив 205 тисяч доларів – солідна сума, на яку український чемпіон точно заслужив.

Нагадаємо, що це була вже друга Олімпіада для "Полтавського танка" в кар'єрі. На Іграх у Токіо він став срібним призером.