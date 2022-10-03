Вже знаю пару слів, – новачок Динамо з Ямайки зробив обіцянку щодо української мови

Матч 5-го туру УПЛ проти Минаю став дебютним для Кахіма Перріса у футболці Динамо. Легіонер киян розповів про спілкування з одноклубниками.

Перріс: Обов'язково вивчу українську

Кахім Перріс вийшов на футбольне поле по ходу другого тайму та отримав 15 ігрових хвилин. Легіонер розповів, що за місяць перебування у київській команді найбільше потоваришував із ще одним новачком Джастіном Лонвейком, з яким живе в одній кімнаті.

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"З усіма хлопцями, які розмовляють англійською. Найбільше часу проводжу із Лонвейком, ми потоваришували та живемо в одній кімнаті. Удвох легше адаптуватися та пізнавати нову команду. Але, повторюся, спілкуюся із багатьма хлопцями – ми маємо фантастичний колектив", – сказав правий вінгер.

Наразі футболіст розмовляє англійською, але пообіцяв, що дуже скоро обов'язково вивчить українську мову. Перріс продемонстрував, які слова вже вивчив.

Дуже скоро. Поки що нічого не розумію, але я обов’язково вивчу українську. Вже знаю пару слів, наприклад, "добрий вечір",

– пообіцяв легіонер киян.

Нагадаємо, що матч Минай – Динамо закінчився мінімальною перемогою підопічних Мірчі Луческу 0:1. Єдиний та переможний гол у поєдинку забив Віктор Циганков.

Завдяки цій звитязі динамівці вийшли із зони вильоту УПЛ. Динамо після 4-х зіграних матчів із 6 очками йде 9-м у турнірній таблиці.