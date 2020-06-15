Тренер збірної України U-17 Олександр Петраков вірить у світле майбутнє працьовитого голкіпера Андрія Луніна. Він вважає, що Зідану потрібно лише дати шанс українцю.

Своєю думкою наставник поділився у інтерв'ю для програми "ПроФутбол".

Варто побачити Неймовірні сейви Луніна врятували "Ов'єдо" від поразки – відео

Майбутнє Луніна

На думку фахівця, якщо головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан поверне українця в команду, голкіпер покаже себе якнайкраще та витіснить зі складу бельгійського зіркового голкіпера Тібо Куртуа.

Лунін працьовитий та серйозний хлопець. У 21-річного воротаря є гарні перспективи у мадридському "Реалі".

Якщо Зідан візьме Луніна в команду і довіриться йому, то Андрій зжере Куртуа,

– сказав наставник.

Підкреслимо, що Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської «Зорі» влітку 2018 року. Водночас команду поповнив Тібо Куртуа, тому українець відправився в оренду.

У сезоні 2019/20 українець починав в оренді в "Вальядоліді", але провів там лише дві гри. В середині січня голкіпер був орендований "Ов'єдо", за який провів 10 матчів і пропустив 10 м'ячів. Контракт Луніна з "Реалом" закінчується влітку 2024 року.

Раніше Зідан прийняв рішення, що Андрій Лунін у сезоні 2020/2021 гратиме за "королівський клуб".

Додамо, що саме Олександр Петраков привів молодіжну команду України до найвищого досягнення в історії українського футболу – перемоги на чемпіонаті світу 2019 року.