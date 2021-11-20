Якщо не вилетимо – це буде як перемога у Лізі чемпіонів, – Шевченко перед дебютом у Дженоа

У неділю, 21 листопада, відбудеться дебют Андрія Шевченка біля керма Дженоа. Український наставник поділився очікування напередодні гри з Ромою у Серії А.

Шевченко: Побачите той футбол, який підходить саме цим виконавцям

Перша гра 45-річного українського тренера була на очах рідних уболівальників Дженоа. Андрій Шевченко зробив гучну заяву про ситуацію у поточному чемпіонаті.

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Колишній наставник збірної України відверто розповів, що у першому матчі не слід чекати на ту гру команди, яку сповідує тренер. Команда буде робити усе для того, щоб зберегти прописку в італійській першості. Це завдання є номером один для команди у цьому сезоні. Фахівець порівняв його з виграшем Ліги чемпіонів.

Чому так сказав Шевченко? Дженоа після 12 турів посідає далеке 17 місце серед 20 клубів у Серії А. Команда має у своєму активі 9 очок, а попереду на неї чекає дуже складний графік матчів.

У поєдинку проти Роми Шевченко не зможе розраховувати відразу на декількох футболістів, серед яких є лідер Доменіко Крішито. Його досвід міг би значно допомогти "грифонам" у домашньому матчі проти Роми Жозе Моурінью.

Нам потрібно думати тільки про тренування та результат. Якщо ми не вилетимо, це буде як перемога в Лізі чемпіонів. Не факт, що завтра ми побачимо той футбол, який я пропагую. Мені потрібно адаптуватися під футболістів, які є у моєму розпорядженні. Швидше, ви побачите той футбол, який підходить саме цим виконавцям,

– відповів Шевченко.

Український спеціаліст зустрінеться проти команди свого колишнього тренера Жозе Моурінью. Саме під керівництвом португальця Шевченко грав у лондонському Челсі.

"Я дуже поважаю Моурінью не лише як тренера, а й як людину. У Челсі він завжди був чесний зі мною. Подивимося, на нас чекає важкий поєдинок", – додав Андрій Миколайович.

Матч Дженоа – Рома відбудеться 21 листопада. Початок зустрічі о 21:45.