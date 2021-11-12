Якщо гратимемо так з боснійцями, то потрапимо на чемпіонат світу, – Петраков про гру з Болгарією

Збірна України провела останній домашній матч у 2021 році. Поєдинок завершився результативною нічиєю.

Петраков: до хлопців немає питань

Олександр Петраков залишився задоволений грою своїх підопічних у поєдинку проти Болгарії.

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Петракову також сподобався дебют Дмитра Різника. Він зазначив, що "свідомо дав йому зіграти". Коуч переконаний, що Різник ще допоможе збірній у подальших матчах.

Аби забити ще один гол, українцям забракло технічної майстерності, вважає тренер. Проте, за словами наставника "синьо-жовтих", всі гравці збірної добре зіграли проти Болгарії.

У мене до хлопців немає питань. Я всім подякував, побажав успіхів. Я сказав, що якщо так гратимемо з Боснією та Герцеговиною, то потрапимо на чемпіонат світу,

– наголосив наставник збірної України.

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