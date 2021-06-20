Якщо грати на нічию, то можна взагалі не виходити на поле, – Забарний про гру з Австрією

Захисник збірної України на Євро-2020 Ілля Забарний поділився очікуваннями перед грою проти Австрії. Українці гратимуть лише на перемогу.

Очікування перед вирішальним матчем

Ілля Забарний став стабільним гравцем оборони української збірної. Футболіст розповів про майбутнього суперника на Євро-2020.

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Захисник не чекає легкого поєдинку проти Австрії. Наступний суперник команди Андрія Шевченка має хороший підбір виконавців. Це протистояння буде вирішальним для обох збірних, тому ніхто нікому поступатись не буде.

Для нас головне бути однією командою, не здійснювати необачних дій, не бігати хаотично. Перш за все, потрібно зберігати компактність і організацію гри. Звичайно, намагатися створювати і реалізувати моменти попереду,

– сказав Забарний.

Настрій лише на перемогу

Цікаво, що для виходу у плей-офф Україні буде достатньо зіграти внічию. Однак футболіст запевнив, що команда не буде виходити із настроєм про мирову. Звичайно, цей факт додає спокою наших гравця.

Якщо намагатися грати на нічию, то можна взагалі не виходити на поле. Ми будемо грати тільки на перемогу. Будемо боротися ці три очки кров'ю,

– відповів оборонець.