Якщо у бою Джошуа – Усик буде 12 раундів, то судді віддадуть перемогу британцю, – Котельник

Олександр Усик 25 вересня проведе бій проти Ентоні Джошуа у Лондоні. Срібний призер Олімпіади-2000 Андрій Котельник розповів про шанси суперників на перемогу у цьому довгоочікуваному протистоянні.

"В Усика краща школа, він дуже добре навчений"

На думку 43-річного Андрія Котельник, український боксер буде більш розкуто боксувати у Лондоні. Олександр Усик лише прямує на вершини, тому йому буде простіше продемонструвати все своє вміння, а от Джошуа є, що втрачати. Ентоні є володарем декількох чемпіонських поясів.

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Срібний призер Олімпіади-2000 у Сіднеї розповів про сильну сторону боксера з Великої Британії. Перевагою Ентоні буде його фізична потужність.

Джошуа і Усика об'єднує те, що обидва – олімпійські чемпіони, які завоювали "золото" на Іграх у Лондоні в 2012 році. Покинувши аматорський ринг, вони виступали тривалий час у своїх категоріях. Ось ця перевага у фізичній потужності може стати вагомим козирем Ентоні. Хоча, на мій погляд, в Усика, як кажуть, школа краще, він дуже добре навчений,

– заявив Котельник.

"До початку бою оцінюю шанси суперників 50 на 50"

Боксер зі Львова розповів, що Усик підходить до поєдинку, який відбудеться у Лондоні, у бойовій готовності. Спаринг-партнером Олександра був інший український боєць та чемпіон Віктор Вихрист: "До початку бою я завжди оцінюю шанси суперників 50 на 50. Далі все залежить від того, як боксери реалізують свої сильні сторони і нівелюють вразливі місця".

Котельник запевнив, що буде вболівати за свого земляка та друга. На думку львів'янина, якщо поєдинок Усик – Джошуа триватиме усі 12 раундів, то суддівські записки будуть на користь британця, у якого більш послужний список.

Відзначив Котельник й те, що Ентоні боксуватиме на рідній землі. Цього фактору теж не слід відкидати.