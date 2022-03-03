Якщо Англія або США будуть втягнені у війну, буду першим у черзі добровольців, – Тайсон Ф'юрі

Українські боксери замість того, що готуватися до поєдинків – обороняють свою рідну землю від окупантів. Василь Ломаченко та Олександр Усик до лав територіальної оборони.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі в захваті від боксерів в Україні. Він запевнив, що на їхньому місці вчинив би так само.

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Це фантастично. Я буду першим, хто приєднається, якщо Англія або США будуть втягнені у війну, буду першим у черзі. Мій тато також, і всі хлопці – ми запишемось добровольцями для захисту,

– сказав Ф'юрі.

"Якщо ви з цієї країни, живете там – захищайте її. Любіть свою жінку і боріться за свою країну", – наголосив британець.

Олександр Усик не покинув країну у скрутний час, Усик вступив до лав територіальної оборони Київської області. А Василь Ломаченко обороняє своє рідне місто – Білгород-Дністровський.

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