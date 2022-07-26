Синьо-жовті кольори: в інтернеті "злили" фото нової форми Динамо на сезон-2022/2023

Київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону УПЛ. В інтернеті з'явились фото нової ігрової форми на сезон-2022/2023.

"Злив" нової форми киян

На сайті вже поступили у продаж нові комплекти ігрової форми київського клубу, у якій футболісти Динамо зіграють у наступному сезоні. Кияни виступатимуть не лише у традиційних клубних кольорах – білому та синьому.

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На новий сезон технічний спонсор команди New Balance розробив для динамівців жовтий комплект форми. Такий жест можна сприйняти, як ще один знак підтримки України у виконанні столичного клубу.

Форму прикрашає прапор України, який розмістили біля комірця. На жовтій формі додали клубні літери – FC DK.

Наразі на порталі продаються лише синій та жовтий комплекти. Вартість футболки обох кольорів є однаковою. Усім прихильникам Динамо доведеться викласти солідну суму – 84,95 євро.



Нова форма Динамо на сезон-2022/2023 / Скриншот із сайту

Київський клуб поки що ніяк не прокоментував "злив" нової форми в інтернеті.

Нагадаємо, що Динамо вже стартувало у новому сезоні в єврокубках. У першому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу розписали нульову мирову з турецьким Фенербахче (0:0). Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Туреччині.

Новий сезон в УПЛ повинен стартувати 23 серпня.