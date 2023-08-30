Дніпро-1 отримає нового тренера замість Кучера: це може бути питанням лише одного матчу

Дніпро-1 вирушив до Кишеце на матч-відповідь Ліги конференцій проти словацького Спартака. Результат цього поєдинку може стати ключовим та визначити, хто ж буде наступником Олександра Кучера біля керма дніпрян.

У Кощице український клуб із Дніпра повезли два спеціалісти – виконувач обов'язків головного тренера Валерій Городов і фахівець із фізпідготовки Євген Баришников. Такий же тандем, який керував командою у першій грі проти Спартака у Лізі конференцій.

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Все залежить від результату матчу

Для одного з них майбутній матч проти Спартака може стати вирішальним. Від результату матчу-відповіді залежить, чи позбудеться Городов біля себе приставки в.о. та стане новим головним тренером команди бодай не першу частину сезону-2023/2024. Чи керівництво Дніпро-1 буде далі шукати заміну Олександру Кучеру.

20 серпня Кучер подав у відставку з посади головного тренера Дніпра-1. Все через невдалий старт нового сезону для дніпрян. Його сватали в ЛНЗ, яке 30 серпня очолив Олег Дулуб.

Не виключено, що навіть у випадку поразки від Спартака та вильоту дніпрян із єврокубків, командою далі керувати цей спеціаліст. Однак він продовжуватиме працювати із приставкою "в.о. головного тренера". Наразі Дніпро-1 розглядає на заміну Кучеру іноземних кандидатів. Але пошуки поки що безрезультатні. Не так багато фахівців готові поїхати тренувати у країну, де відбувається війна.

Раніше повідомлялось, що іспанець Гонсало Гарсія-Гарсія відмовився очолювати Дніпро-1 якраз через війну проти Росії. Чомусь дніпряни дивляться в іспанський вектор. Хоча могли б дати кредит довіри Городову, який не боїться війни та продовжив свою роботу в Україні після того злощасного 24 лютого.

Тим паче, що Городов із 2014-го року показує свою відданість дніпровському футболу. Спершу він тренував воротарів у Дніпрі, а з липня 2019-го почав виконувати ті ж функції у Дніпро-1.

Перша гра між Дніпро-1 та Спартаком закінчилась нічиєю 1:1. Тому доля групового раунду Ліги конференцій залежить від другого протистояння, яке відбудеться вже 31 серпня. Початок зустрічі о 21:00 (за Києвом).

Нагадаємо, аби краще підготуватись до цього поєдинку Дніпро-1 переніс свій матч УПЛ проти львівського Руху. Дніпряни після трьох зіграних поєдинків йдуть лише на 13-му місці, набравши 4 бали.