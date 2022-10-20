Трилогія з Чісорою: Ф'юрі може побитись із Усиком, але за однієї умови

Тайсон Ф'юрі офіційно дізнався наступного суперника. Промоутер "Циганського короля" назвав суперників у разі перемоги над Дереком Чісорою.

Промоутер британця Френк Уоррен привідкрив деталі майбутніх планів Тайсона. Ф'юрі таки зможе вийти у ринг проти Олександра Усика, але відбудеться це лише за однієї умови.

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Уоррен: Я щиро вірив, що бій Ф'юрі проти Джошуа відбудеться

Для того, щоб провести довгоочікуваний бій проти українця, потрібно "Циганському королю" обов'язково перемагати Дерека Чісору. До цього Ф'юрі двічі святкував звитягу над майбутнім суперником.

Уоррен вірив, що наступний поєдинок його клієнт проведе проти земляка Ентоні Джошуа. Але це не так, тому тепер промоутер програв у суперечці боксеру 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Я щиро вірив, що бій Ф'юрі проти Ентоні Джошуа відбудеться. Тепер я винен Ф'юрі 10 тисяч фунтів стерлінгів. Я не здивуюсь жодному бою, який Ей-Джей програє зараз. Якщо Тайсон переможе Чісору, він битиметься з Усиком. Потім він може битися з Джойсом,

– розповів Уоррен.

Наступний бій Ф'юрі проти Чісори відбудеться 3 грудня 2022 року. Боксери вийдуть на ринг на стадіоні футбольного клубу Тоттенхема, де раніше Усик здобув першу перемогу над Джошуа.