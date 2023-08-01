Луческу пролив світло: де Динамо зіграє домашній матч у кваліфікації Ліги конференцій

Вже 3 серпня визначиться перший суперник Динамо у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Кияни вперше зіграють у подібному єврокубковому турнірі.

Суперником "біло-синіх" буде переможець пари Аріс – Арарат. Перша зустріч цих команд закінчилась нічиєю 1:1.

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Перед другою зустріччю Аріса (Греція) та Арарата-Арменія (Вірменія) головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, на якому стадіоні відбудеться перший кваліфікаційний матч киян у Лізі конференцій, який відбудеться 17 серпня. Адже перша зустріч буде для киян виїзною (10 серпня).

"Містер" повернеться на один поєдинок у рідну Румумію. Український гранд прийме суперника у номінально для себе "домашньому" матчі на арені бухарестського Рапіда – "Супербет Арена". Цей стадіон вміщує трохи більше, як 14 тисяч уболівальників.

Вирішено. Ми гратимемо на "Джулешті" у Європі,

– заявив Мірча Луческу.

Нагадаємо, що Динамо із розгромної перемоги стартувало у новому розіграші УПЛ. Кияни знищили Минай 4:1, дублем відзначився Владислав Ванат.

Напередодні матчу у Лізі конференцій столичний клуб проведе ще один поєдинок української першості, у якому зіграє проти Оболонь-Бровар (4 серпня).