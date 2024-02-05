Луческу пророкують посаду президента у рідній Румунії: "Містер" не поспішає із камбеком у футбол

Мірча Луческу не поспішає із відновленням тренерської кар'єри. Хоча румунському спеціалісту у липні цього 2024 року стукне вже 79 років, але "Містер" не задумується над спокійною пенсією.

78-річний наставник взяв паузу у тренерській кар'єрі після того, як на початку жовтня 2023-го року покинув київське Динамо. Від того моменту Мірча Луческу повернувся у рідну Румунію та поки що ще не планує очолювати жоден клуб.

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Луческу відмовляється від пропозицій

Європейська преса активно шукала новий клуб "Містеру". Але жодна із чуток не втілилась у реальність. Луческу відмовляється від усіх отриманих пропозицій. Натомість залюбки допомагає клубам із порадами, які покращать їх футбол.

У ЗМІ вже була інформація про французький Ліон, італійську Рому, збірну Румунії, турецький Бешикташ та бухарестське Динамо. Однак жоден із них не зміг переконати Луческу.

Після усіх інсайдів "Містер" назвав причину своїх відмов. Все через те, що колишній тренер киян не хоче очолювати жодну із команд посеред сезону-2023/2024. Якщо зі здоров'ям у Луческу все буде добре, то футбольні уболівальники знову побачать його у справі вже влітку 2024-го.

Динамо не полишає надій запросити "Містера"

От не покладаючи рук та надій у запрошення Луческу вірять у бухарестському Динамо, яке зовсім не є чужим клубом для "Містера". Із 1985-го по 1990-й роки румун вже керував командою, привівши колектив до трьох трофеїв.

Колишній президент Динамо Бухарест Флорін Пруня впевнений, що свого часу Луческу таки повернеться до цього румунського клубу. Ексфункціонер команди навіть заговорив про керівні посади поза межами тренерської зони.

Мірча опиниться в Динамо Бухарест, я вас запевняю. Або як президент, або як менеджер, або навіть менеджер-тренер, чому б і ні? Я переконаний, що його майбутнє пов'язане з Динамо Бухарест, хто б що не говорив,

– заявив колишній власник Динамо.

Динамо Бухарест дуже погано виступає у поточному сезоні-2023/2024. Клуб, який грає у Лізі 1 Румунії, замикає турнірну таблицю чемпіонату після 24-х турів – 16-те місце та лише 16 набраних балів.