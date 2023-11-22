Президент Динамо назвав важливість Зеленського, який не дозволив українському футболу "померти"

У середу, 22 листопада, президент київського Динамо Ігор Суркіс святкує своє 65-річчя. У день народження власника клубу на офіційному сайті киян з'явилось інтерв'ю із іменинником.

Ігор Суркіс розповів, як футбольний клуб став об'єктом допомоги українській армії. Власник Динамо пригадав, як у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну допоміг разом із братом вивести сім'ї футболістів у безпечне місце, а команда перебазувала в Ужгород.

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Суркіс: Якби він не цікавився цією грою, то відклав би її на потім

Згодом клуб збирав кошти через благодійні матчі, які переводили на рахунки платформи UNITED24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський. Ігор Суркіс запевнив, що у теперішній час футбол відходить на задній план, а першочерговим обов'язком є допомога військовим.

Також президент київського клубу розповів, як Володимир Зеленський вплинув на повернення українського футболу після 24 лютого 2022 року. Суркіс пригадав любов Зеленського до цього виду спорту.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що футбол має бути. Він сам захоплюється футболом, я це знаю. Він неодноразово грав за різні команди – артистів, ветеранів, навіть за Динамо. Тому існування футболу можливе в тому числі завдяки нашому Президенту. Якби він не цікавився цією грою, то відклав би її на потім. Але потім відновити футбол було б неможливо,

– заявив Ігор Суркіс.

Суркіс розповів, що повномасштабна війна проти Росії об'єднала український народ, який кожен наближає українську перемогу, як може. Президент Динамо Київ пригадав Ващука та Алієва, які взяли до рук зброю. Особливий захват у Суркіса викликало інтерв'ю Алієва, який припинив спілкування з батьком, адже сам футболіст родом із Росії, але усім серцем за Україну.

Київське Динамо не надто тішити свого президента та уболівальників у цьому сезоні-2023/2024. Після 11-ти зіграних матчів кияни набрали 19 балів та йдуть лише на 8-му місці у таблиці УПЛ. Після поразки в українському "Класичному" команду ще й покинув Мірча Луческу, якого на тренерському містку прогнозовано змінив Олександр Шовковський.