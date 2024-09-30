Пропустить чимало: стало відомо, на який термін вибув Маліновський

З'явилася інформація щодо терміну відновлення Руслана Маліновського від травми. Гравець Дженоа буде відсутній кілька місяців.

У суботу, 21 вересня, в межах 5-го туру Серії А відбувся матч між Венецією та Дженоа. На 50-й хвилині Руслан Маліновський отримав жахливу травму.

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Скільки займе відновлення Маліновського

За інформацією журналіста Віктора Вацка, відновлення Руслана займе близько 4 – 5 місяців.

У самому Дженоа поки не назвали орієнтовних термінів повернення українця, однак відомо, що він пропустить усі цьогорічні матчі.

Нагадаємо, що Маліновському вже зробили операцію на нозі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський встиг зіграти 6 матчів за Дженоа, у яких відзначився однією результативною передачею.

Відзначимо, що Руслан пропустить і найближчі матчі збірної. Очікується, що він повернеться до весняних ігор відбору Чемпіонату світу – 2026.