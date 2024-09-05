Лунін буде незадоволений: Анчелотті назвав турніри, у яких гратиме український голкіпер
Джерело:DefensaCentral
Головний тренер Реала, Карло Анчелотті, визначив, коли зіграє Андрій Лунін у сезоні-2024/2025. Український голкіпер зіграє лише пару матчів.
Андрій Лунін хоче покинути Реал, якщо не отримуватиме достатньо часу в основному складі "вершкових". Карло Анчелотті пообіцяв йому більше ігрового часу, якщо той перепідпише контракт з "королівським клубом".
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У яких турнірах зіграє Лунін в сезоні-2024/2025
Карло Анчелотті чітко дав зрозуміти, що основним голкіпером є Тібо Куртуа і він незамінний гравець основного складу команди.
Андрій Лунін отримає свій ігровий час лише у матчах Кубка Іспанії та у випадку, якщо бельгієць знову отримає травму. Зазначимо, що цього сезону українець ще не зіграв жодного матчу.
Також голкіпер збірної не підписав новий контракт з "вершковими" і планує покинути клуб вільним агентом.
Довідка. Андрій Лунін у сезоні-2023/2024 зіграв за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль.
Відзначимо, що дати Кубка Іспанії ще остаточно невідомі.